Tiny house modellerini dilediğiniz her yerde ve istenilen her lokasyonlarda özgürce konumlandırın. Modern ve yenilikçi detaylarla tasarlanan Pera house modelleri, hem görünümleri hem de sahip oldukları özellikler ile eksiksiz ve kusursuz bir yaşam alanı oluşturuyor. İhtiyacınıza ve beğeninize uygun seçim yapabileceğiniz farklı metrekare ve planlamaya sahip tekerlekli ev modellerimizde öne çıkan özellikler lüks, konfor ve kullanışlılık oluyor. Pera house çok sayıda yeni tiny house modeliyle, geniş fiyat ve tasarım yelpazesiyle her türlü beklentinize cevap vermeye, sunduğu mimari özgürlükle sizi mutlu etmeye hazır. İstediğiniz yerde ve zamanda, hayat Pera house ile bambaşka bir keyfe dönüşecek.