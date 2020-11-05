Tiny House

Pera House

Tiny house modellerini dilediğiniz her yerde ve istenilen her lokasyonlarda özgürce konumlandırın. Modern ve yenilikçi detaylarla tasarlanan Pera house modelleri, hem görünümleri hem de sahip oldukları özellikler ile eksiksiz ve kusursuz bir yaşam alanı oluşturuyor. İhtiyacınıza ve beğeninize uygun seçim yapabileceğiniz farklı metrekare ve planlamaya sahip tekerlekli ev modellerimizde öne çıkan özellikler lüks, konfor ve kullanışlılık oluyor. Pera house çok sayıda yeni tiny house modeliyle, geniş fiyat ve tasarım yelpazesiyle her türlü beklentinize cevap vermeye, sunduğu mimari özgürlükle sizi mutlu etmeye hazır. İstediğiniz yerde ve zamanda, hayat Pera house ile bambaşka bir keyfe dönüşecek.

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Doğayla Baş Başa
Doğayla baş başa kalmak, ruhunuzu dinlendirmek, yaşam enerjinizi yenilemek için ideal.
Dört Mevsim Konfor
Yeni eviniz, yaz kış, aynı rahatlık ve doğallıkta. Arazi, iklim ve bölge koşulları göz önüne alınarak özel detaylar geliştirilir.
Daha Pratik Bir Ev
Tiny house evinizle istediğiniz mevsimde, istediğiniz yerde yaşabilirsiniz.
Eşyaları Kadar Teknolojik Evler
Pera house en yeni teknolojilere sahip daha estetik, konforlu, pratik ve güvenli tiny house inşa ediyor.
Doğayla ve Doğanızla Uyumlu
Çevreyi koruyan, ekolojik konut teknolojileriyle, doğal yaşama da destek olursunuz.
Güzel Bir Hayat Evinizde Başlar
Ahşap ve betonarme binalara göre kat kat daha fazla özelliklere sahip tiny house modelleri, çok geniş bir alanda mimari özgürlük sağlıyor.
Pera Tiny House Foto Galeri
Galeri
Galeri
Galeri
Galeri
Galeri
Galeri
Pera House Modelleri
BLOG
05.11.2020
Sakarya Tiny House
Sakarya Tiny House
Sakarya tiny house ile hayal etiğiniz farklı ev tasarımına kolayca sahip olabilirsiniz. Sakarya’da ikamet eden değerli müşterilerimiz için küçük ölçülerden oluşan ama içerisinde gerek duyulan her bir alanın büyük bir özenle kurulduğu alanlar mevcuttur. Severek...
04.11.2020
Trabzon Tiny House
Trabzon Tiny House
Trabzon tiny house modelleri ile Trabzon’un balta girmemiş ormanlarında kaybolmanız için harika bir seçenek olarak karşınıza çıkmaktadır. Kimi zaman Trabzon sınırlarını aşarak bambaşka bir sabahta uyanmanın keyfini sürebilmek için sizlerde farklı bir tasarım olan tiny...
02.11.2020
Çerkezköy Tiny House
Çerkezköy Tiny House
Çerkezköy tiny house ile hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Hep hayal edilen tekerlekli ev artık mümkün. Aracınız ile istediğiniz noktaya kolayca sürükleyebileceğiniz son model küçük eviniz, sizleri istediğiniz yerde yaşatmaya geliyor. Çerkezköy tekerlekli ev modelleri, son yılların...
01.11.2020
Antalya Tiny House
Antalya Tiny House
Antalya tiny house ile Antalya gibi turistik bir yerde mutlaka olması gereken bir seçenektir. Yaz mevsimi boyunca hemen sahilin dibinde uyunma ve saatler boyu sevdikleriniz ile keyifli zaman geçirebilmek için sizlerde düşüne bilirsiniz. Küçük bütçeler...
Ekibimiz
Galeri
Yusuf DEMİR
Yüksek Mimar -Yönetim Kurulu Başkanı
Ekip
Yusuf DEMİR
Yüksek Mimar -Yönetim Kurulu Başkanı
Galeri
Neslihan ELMAS
Mimar
Ekip
Neslihan ELMAS
Mimar
Galeri
Sinan ASLAN
Mimar
Ekip
Sinan ASLAN
Mimar
Galeri
İsa BOLAT
İnşaat Teknikeri
Ekip
İsa BOLAT
İnşaat Teknikeri
Galeri
Merve AKDEMİR
Mimar
Ekip
Merve AKDEMİR
Mimar
Galeri
Ahmet ERTUĞAL
Mimar
Ekip
Ahmet ERTUĞAL
Mimar
Galeri
İsmail TAŞKIN
İnşaat Teknikeri
Ekip
İsmail TAŞKIN
İnşaat Teknikeri
Galeri
Emel ÇOLAK
Evrak Ekibi
Ekip
Emel ÇOLAK
Evrak Ekibi
Bugüne Kadar Neler Yaptık?
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MUTLU MÜŞTERİ
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ÜRÜN SİPARİŞİ
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ÜRÜN ÇEŞİDİ
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YARDIM TALEBİ
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Bizi Arayın
0 216 592 92 77
0 533 502 97 38
Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No:5 Sultanbeyli / İSTANBUL
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Yusuf DEMİR
Yusuf DEMİR
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